Украинская армия, возможно, подготовила собственное "поздравление" Путину к Новому году.

Украина могла бы нанести удары по военным объектам в Москве и Подмосковье на Новый год. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы подписчиков в своем YouTube-канале.

Он отметил, что в Москве и вокруг нее расположено множество военных объектов, по которым Украина могла бы нанести удары, если есть соответствующие средства поражения.

"Любой военный объект на территории РФ является легитимной целью для вооруженных сил Украины. Это подтвердили и наши страны-партнеры", – заявил эксперт.

В качестве приоритетных целей для таких ударов Жданов назвал комплекс зданий российского Генштаба на Арбате в Москве, воинские части в российской столице и вокруг нее.

В то же время эксперт считает маловероятным нанесение украинских ударов по трансформаторным подстанциям в России, поскольку это является военным преступлением.

Жданов отметил, что недавно вокруг Москвы были развернуты дополнителтные комплексы ПВО.

"Видимо, чувствуют что-то и боятся", – сказал он.

Удары по военным объектам в глубоком тылу РФ

В ночь на 5 декабря неизвестный беспилотник атаковал базу стратегической авиации РФ в городе Энгельс Саратовской области. Россия обвинила в атаке Украину, но украинская сторона официально ответственность не признала.

26 декабря атака на этот аэродром повторилась. В обоих инцидентах погибли российские военные. Также известно о повреждении нескольких самолетов.

Атака на Энгельс примечательна тем, что этот аэродром расположен более чем в 600 км от украинской границы. Т.е. даже дальше, чем Москва.

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