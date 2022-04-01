Восстановление в Украине начнется во всех городах одновременно.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при развитии государства будут учитывать новые вызовы и опыт войны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "UAразом", отвечая на самые актуальные вопросы относительно будущего государства.

По его словам, очевидно, что после окончания военного положения в Украине останется чрезвычайное положение.

"Будем начинать с разминирований и восстановления инфраструктуры. Восстановление начнется во всех городах одновременно. Источники восстановления - арестованные активы РФ, иностранная помощь, фонд восстановления, над созданием которого мы работаем в том числе с G7, а также за счет государственного бюджета", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что развивать государство будут с учетом новых вызовов и опыта, которые принесла война. "На сегодня мы начали поощрять мэров иностранных городов кооперироваться с нашими мэрами в вопросах архитектуры, финансирования будущего развития", - рассказал Шмыгаль.

Также он прокомментировал планы правительства относительно будущего сотрудничества с теми международными компаниями, которые несмотря на развязанную Россией войну против Украины не прекратили свою деятельность в государстве-агрессоре.

"С компаниями-коллаборантами РФ, которые решили не прекращать в этой стране деятельность с началом войны, будем формировать отдельные форматы сотрудничества или прекратим сотрудничество вообще", - отметил он.

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