Тимур Мицкевич воюет в составе в батальоне имени Кастуся Калиновского

Гражданин Беларуси Тимур Мицкевич воюет в Украине против российских оккупантов. Парня во время протестов в Беларуси в 2020 году жестоко избили силовики.

Об этом рассказала журналистка Евгения Долгая в Instagram.

"Это тот самый парень, которого силовики 12 августа избили до такой степени, что пришлось вводить его в искусственную кому. Позже Тимур стал "подозреваемым" по уголовному делу. Мама Тимура умерла, а парень пропал из больницы", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что Тимуру удалось сбежать из Беларуси, а теперь он помогает украинским бойцам противостоять российским оккупантам.

При этом в белорусском батальоне имени Кастуся Калиновского подтвердили, что Тимур Мицкевич воюет в составе этого подразделения.

"Его зовут Тимур Мицкевич, сегодня он доброволец батальона имени Кастуся Калиновского, воюющего с оружием против русских оккупантов. Придет время - Тимур вернется в Беларусь и найдет своих палачей", - подчеркнули в батальоне.

Как ранее сообщал УНИАН, во время протестов в Беларуси в 2020 году силовики жестоко избили 16-летнего Тимура Мицкевича. Его привезли в больницу 13 августа с многочисленными травмами. Позже он исчез из реанимационного отделения в Минске.

Во время госпитализации Тимура медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, гемосинусит правой верхнечелюстной пазухи, судорожный синдром, параорбитальную гематому, многочисленные ушибы мягких тканей и конечностей и механические повреждения роговиц обоих глаз.

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