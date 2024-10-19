По словам вице-премьера, это война за само существование государства и она не может "перейти в нормальность".

Война в Украине продолжается и, возможно, будет продолжаться еще достаточно долго, но она не может быть заморожена. Об этом, отвечая на вопрос журналистки Натальи Мосейчук о необходимости "передышки" в войне, сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина.

По ее словам, это война за само существование государства и она не может "перейти в нормальность, в которой Европа живет в войне".

"Поэтому я думаю, что со временем и союзники тоже мобилизуются с тем, чтобы поддержать Украину на пути к завершению (войны - УНИАН), - отметила министр.

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Она подчеркнула, что эта война является экзистенциальной.

"И чем дальше идет война, и чем, скажем так, активнее в Украине прогрессирует этот нарратив об этой школе замораживания войны, тем больше создается пространства для того, чтобы Россия объединяла вокруг себя других идеологических союзников, потому что этим создается поле для того, чтобы они демонстрировали, что война должна быть, война является эффективной, война способствует достижению автократических интересов других стран, их идеологических союзников", - подчеркнула Стефанишина.

Она также утвердительно ответила на вопрос, готова ли к вероятным переговорам с российской делегацией во главе, например, с главой МИД РФ Лавровым:

"Я профессиональный переговорщик, и для меня это будет абсолютно нормальная рабочая обстановка. Особенно учитывая то, что речь будет идти о победе моей страны. Поэтому мне абсолютно никак не резонирует, кто будет сидеть напротив".

"Заморозка" войны в Украине - последние новости

Для Украины "заморозка" войны была бы стратегическим выигрышем. Такое мнение высказал командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский. По его словам, активная фаза войны продлится до тех пор пока врага не удастся остановить на фронте.

Как сказал военный, победа для него лично наступит тогда, когда противник будет бояться украинцев так, что для него идти на поле боя будет равнозначно смерти.

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