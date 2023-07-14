ЗРК будут переданы Украине для борьбы с российскими беспилотниками и самолетами на малых высотах.

США выкупят у минобороны Тайваня списанные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) МIM-23 Hawk, чтобы потом передать их ВСУ в рамках нового пакета военной помощи.

По данным источников тайваньской газеты China Times, речь идет о 23 единицах MIM-23 Hawk, которые сняли с вооружения армии Тайваня только в июне этого года.

"ЗРК будут переданы ВСУ для борьбы с российскими беспилотниками и самолетами на малых высотах", – уточнил источник издания.

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В комментарии для Taiwan News Минобороны Тайваня заявило, что оружие утилизируется в соответствии с правилами и будет заменено комплексом Sky Bow III (TK-3).

По данным ВВС Тайваня, ракеты Hawk были использованы в 41 боевом учении в период с 1965 по 2017 год, успешно поразив цели в 90% случаев.

Помощь США Украине

США регулярно оказывают Украине помощь с момента полномасштабного вторжения РФ. В преддверии контрнаступления ВСУ власти США заявили, что сделали все возможное, чтобы наилучшим образом подготовить украинских военных к этой операции.

А 20 июня стало известно, что США переоценили стоимость оказанной Украине военной помощи. Речь идет о $6,2 млрд.

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