Личность погибшего воина установили благодаря личным вещам.

На фронте погиб 35-летний одессит Тимофей Бойко (позывной "Аякс"), который в мирное время работал реквизитором на Одесской киностудии.

Об этом сообщает пресс-служба киностудии. "На поле боя погиб герой с позывным "Аякс". Связь с Тимофеем Бойко исчезла еще 16 сентября 2022 во время освобождения поселка Правдино в Херсонской области. И сейчас пришло страшное известие о его гибели", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что Бойко работал над фильмами "Крепость Хаджибей", "Край реки".

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Церемония прощания с героем начнется во вторник 4 июля в одесском Доме офицеров в 10:00. Похороны состоятся на Западном кладбище в 12:00.

Как рассказал УНИАН друг семьи погибшего Александр Федоров, Тимофей сразу после начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, пошел добровольцем на фронт. В июне прошлого года получил тяжелое ранение, в том числе обеих ног. Сначала даже стоял вопрос об ампутации, но врачам удалось поставить воина на ноги. Он мог уже не идти воевать, но через некоторое время вновь отправился защищать независимость Украины.

По данным друзей героя, одессит служил в составе 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода. Военная специальность - механик-водитель боевой машины.

Уже 16 сентября в Херсонской области произошел тяжелый бой, в котором погиб командир Бойко, - одессит взял командование на себя и также погиб. По некоторым данным, произошло прямое попадание вражеского снаряда. Некоторое время "Аякс" считался пропавшим без вести.

Позже бойца опознали по наручным часам и амулету, который ему подарила подруга.

По словам близких, Бойко был оптимистом, смелым мужчиной, душой компании и имел большую силу. Многих людей поразило известие о гибели "Аякса". "В тебе великая сила и храбрость! С первого дня войны ты защищал наши жизни..., положив свою. Все время мы искали тебя..., а когда нашли, до последнего не верили, что тебя нет. Ты есть! Навсегда в наших сердцах!", - пишут люди в социальных сетях.

Погибший - единственный ребенок известной украинской журналистки Людмилы Бойко, которая некоторое время работала корреспондентом в изданиях "Правда України" и "Урядовий кур'єр".

Потери ВСУ на сегодня 2023 - интересные новости, которые стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, на фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен. Он более десяти лет работал в Одесской опере, а в первые дни войны вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним, 10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что контрнаступление ВСУ началось. Позже заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что текущие потери Украины в восемь раз ниже, чем у российских захватчиков.

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