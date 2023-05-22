Иван Кузьминский погиб на Луганщине.

На фронте погиб музыковед и режиссер детского телеканала "Малятко TV". Иван Кузьминский пошел защищать Украину с первых дней большой войны, которую в феврале 2022 года начала Россия.

Ему было 39 лет. Кузьминский родился в Бердичеве. Он был музыкантом и ученым.

"Сначала познавал азы любимого искусства в Бердичевской музыкальной школе. Далее было обучение по специальности "хоровой дирижер" в Житомирском государственном музыкальном училище им. В. С. Косенко. Высшее образование получал в Киевской консерватории (ныне - национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковского). Мужчина защитил кандидатскую диссертацию, преподавал и учился в докторантуре. Исследовал древнюю украинскую музыку, был автором научных статей на эту тему. Кроме того, работал режиссером на детском телеканале "Малятко TV", - сообщается на странице Бердичевского городского совета в Facebook.

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Известно, что мужчина погиб 17 мая. Его жизнь оборвалась вблизи населенного пункта Дубрава в Луганской области. До этого он воевал на других направлениях. На своей странице в Facebook Кузьминский часто делился фото с фронта.

"Не стало настоящего патриота, перспективного ученого, верного друга, доброго и светлого человека... Украинский народ никогда не забудет подвиг Ивана Кузьминского, который положил свою жизнь на алтарь свободы и независимости. Вечная память и почет Герою! Честь!",- добавили в городском совете.

Известные люди, погибшие на войне

В апреле стало известно, что на фронте погиб известный украинский музыкант. Основатель и гитарист группы SilverTown Андрей Касенюк получил смертельное ранение, защищая Украину от оккупантов. Кроме этого, на войне погиб известный художник, ушедший на фронт добровольцем.

Вчера же стало известно, что в семье Аллы Мазур произошла трагедия. На войне погиб ее 32-летний племянник Александр Серый.

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