Враг теряет тысячи солдат, при этом имеет мизерное продвижение, говорит Гетьман.

Наступление российских оккупационных войск происходит чрезвычайно медленно. За год враг преодолел около 50 километров, и это продвижение стоило ему сотни тысяч солдат.

Как отметил в эфире телеканала "Эспрессо" военный аналитик, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, российские войска продолжают медленное продвижение в Донецкой области, "в частности в направлении Покровска, однако темпы этого наступления свидетельствуют о его ограниченности".

Еще в 2023 году россияне заявили о подготовке наступательной операции на 2024-й. Но за это время россияне продвинулись только до Покровска, а по прямой линии это менее 55 км. По мнению Гетьмана, это вряд ли можно считать успешным наступлением.

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По словам эксперта, украинские войска ведут изнурительную оборону. Хотя и приходится отступать, Силы обороны наносят врагу существенные потери. В то же время в направлении Покровска ВСУ провели не менее 4 контрударов, вернув утраченные позиции.

"Мы оперируем понятием квадратных километров, а не расстояний. Если сравнить с историческими примерами наступлений в прошлых войнах, то современное российское продвижение выглядит чрезвычайно медленным", – отметил майор запаса.

Поэтому, по его словам, учитывая нынешние темпы продвижения, для того, чтобы дойти до Днепра, оккупационным войскам РФ понадобится около трех лет.

Война в Украине: угроза для Днепропетровщины

На днях CNN выпустило материал, в котором заявило об активизации наступательных действий РФ на фронте. Одной из целей российского командования там назвали расширение боевых действий до Днепропетровской области.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, комментируя этот материал, заявил, что враг не заходил на территорию Днепропетровщины и призвал ориентироваться на официальные источники, в том числе на сообщения от Генштаба ВСУ.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству выделить дополнительные 540 миллионов гривен на развитие системы радиоэлектронной борьбы Днепропетровской области.

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