На развитие системы РЭБ должны направить еще 540 миллионов гривен.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству выделить дополнительные 540 миллионов гривен на развитие системы радиоэлектронной борьбы Днепропетровской области.

В своем вечернем видеообращении президент сказал, что также уже есть решение о дополнительном финансировании прифронтовых и приграничных с Российской Федерацией громад, которые постоянно находятся под ударами и обстрелами захватнической армии:

"До 10 миллионов гривен на каждую нашу такую громаду - в зависимости от количества людей в громаде. И это будет не одна такая выплата. Мы планируем сделать такую регулярную поддержку на первоочередные нужды громад. Чтобы помочь и с укрытиями, и транспортом, и другими решениями для защиты людей".

Оборона Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня в рамках 27-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины было официально объявлено о создании новой международной Коалиции радиоэлектронной борьбы в поддержку Украины.

Видео дня

Это уже девятая коалиция, сформированная в рамках этого формата. К инициативе присоединились 11 стран, включая Украину, которые подписали совместное Письмо о намерениях.

Коалиция РЭБ имеет целью усилить способности Украины в сфере радиоэлектронной борьбы, включая развитие и внедрение современных технологий, улучшить защиту от БПЛА и радиоэлектронных атак, а также повысить эффективность украинских военных подразделений.

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