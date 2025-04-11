Он призвал ориентироваться на официальные источники, в частности Генштаб ВСУ, который владеет оперативной информацией, и сохранять спокойствие.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отреагировал на материал CNN относительно ситуации на фронте в Украине и угрозу прорыва нашей обороны на востоке. Он призвал читать официальные источники и сохранять спокойствие.

Соответствующее сообщение он написал в Telegram. "Появилась очередная волна тревожных заголовков: "Путин хочет прорваться в Днепропетровскую область", "это будет новый козырь на переговорах" и тому подобное. Это пошло из материала CNN. Люди читают, начинается беспокойство. Это понятно. Но стоит помнить: враг не заходил на территорию Днепропетровщины. И по состоянию на сейчас не зашел. Да, активизация на отдельных направлениях есть. Это подтверждают официальные источники и это не новость", - отметил Лукашук.

Он подчеркнул, что всю информацию о ситуации на фронте ежедневно предоставляет Генеральный штаб ВСУ.

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"Не телеграмм-каналы. Не "анонимные инсайдеры". И точно не журналисты, которые работают с другого континента", - подчеркнул председатель Днепропетровского облсовета.

Лукашук отметил, что цель россиян давно понятна - захватить как можно больше территорий, получить контроль над внутренней и внешней политикой Украины. И это, подчеркнул он, также не новость.

"Вообще, читать подобные публикации надо критически. Материал CNN - не оперативная сводная информация и не военная аналитика. Это текст журналистов, которые работают на западную аудиторию в политическом и медийном контексте США. Его задача - не дать точную оценку ситуации в нашем регионе, а создать медийный продукт, чтобы собрать внимание, просмотры и кликбейт - через тревожные заголовки, эмоциональные цитаты и громкие акценты", - пояснил Лукашук.

Война в Украине: новости

9 апреля CNN опубликовало материал, в котором отмечалось, что Россия активизирует наступательные действия на линии фронта, Украина фиксирует угрозу прорыва. Издание ссылалось на информацию украинских офицеров, анализ сообщений украинского Генштаба и данные собственных корреспондентов.

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