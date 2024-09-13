Силы обороны удачно отработали по оккупантам: Генштаб обновил потери врага

В частности были уничтожены десятки единиц вражеской техники.

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили 1220 вражеских военных, сообщает Генштаб.

Общие же потери оккупантов в войне в Украине уже составляют 631 420 человек. Кроме того, украинские защитники активно уничтожают технику врага, в частности:

танков - 8671 (+18);

боевых бронированных машин - 17003 (+48);

артиллерийских систем - 18061 (+52);

РСЗВ - 1185 (+1);

средства ПВО - 945 (+0);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15113 (+80);

крылатые ракеты - 2591 (+0);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0).

Кроме того, украинские защитники уничтожили 24 560 (+79) единиц автомобильной техники и автоцистерн оккупантов, а также 3 071 (+10) специальной техники врага.

Видео дня

Также в Генштабе рассказали о ситуации на поле боя. В частности, в течение минувших суток было зафиксировано 143 боевых столкновения. Из них четыре штурма врага произошло на Харьковском направлении в районе населенного пункта Волчанск.

Еще восемь атак оккупанты провели на Купянском направлении неподалеку Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Лозовой. На соседнем Лиманском направлении оккупанты атаковали шесть раз в сторону Невского и Дружелюбовки.

На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского. Зато на Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и населенного пункта Ступочки. Еще шесть атак оккупанты совершили на Торецком направлении.

Сложной остается ситуация на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 36 атак врага. Наибольшая концентрация вражеских атак была в районах Гродовки и Новогродовки.

Основной акцент оккупанты делали за прошедшие сутки на Кураховском направлении, где провели 64 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка, где произошло около 75 процентов всех боев.

Еще пять штурмов враг совершил на Времовском направлении в районах Водяного и Золотой Нивы. В то же время на Ореховском направлении оккупанты атаковали в районе Роботино. А на Приднепровском захватчики шесть раз неудачно пытались вытеснить украинские войска.

Война в Украине - последние новости

По данным аналитиков DeepState, оккупанты недавно продвинулись в пяти местах в Донецкой области. В частности, враг продвинулся в Макеевке, Красногоровке, Гродовке, а также возле Песчаного и Пречистовки.

Между тем The Times отмечает, что Путин предупредил Великобританию и США, что они будут "воевать" с Россией, если позволят Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по целям в его стране.

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