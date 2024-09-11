Этот план должен серьезно усилить Украину, в том числе по оружию, но пока глава государства проговаривает его с президентом США Джо Байденом.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что мирный план, который должен быть подготовлен и представлен перед вторым Саммитом мира, должен повлиять на Российскую Федерацию, чтобы она прекратила войну. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции участников Четвертого саммита Крымской платформы.

"Относительно плана победы буду последовательным - сначала проговариваем его с президентом Байденом", - сказал Зеленский.

В частности, по словам президента, план победы в основном зависит от поддержки Соединенных Штатов, но и других партнеров.

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"Я думаю, все понимают, что есть объем влияния и есть объем помощи", - сказал президент.

В то же время, глава государства объяснил, для чего этот план.

"Это план о серьезном усилении Украины, и по моему мнению, будет иметь и психологическое, и политическое, и разного характера по вооружению влияние на решение России закончить эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что этот план должен быть обязательно представлен ко второму Саммиту мира для того, чтобы "принудить Россию к дипломатическому окончанию войны".

"Если партнеры поддержат его - он точно облегчит Украине (возможность - УНИАН) принудить Россию к окончанию войны", - подчеркнул президент.

Украинский план мира - последние новости

Как сообщал УНИАН, в июле Зеленский озвучил ориентировочные сроки и темы на второй саммит мира, куда позовут Россию. По его словам, план для мероприятия должны подготовить уже к ноябрю. Согласование тем для обсуждения на саммите проведут в несколько этапов.

Также стало известно, что на второй Саммит мира планируется пригласить представителей РФ. Предполагается, что во время мероприятия Украина предложит план окончания войны.

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