Оккупанты продвинулись в пяти точках Донбасса, - DeepState

По данным аналитиков, у россиян есть успехи на разных направлениях.

Российские оккупанты продолжают наступление на Донбассе. За последние сутки захватчики достигли некоторых локальных успехов.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, враг продвинулся в Макеевке, Красногоровке, Гродовке, а также возле Песчаного и Пречистовки.

Война в Украине - актуальные новости с фронта

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил ранее, что Украина делает все возможное, чтобы не потерять Покровск и Курская операция помогает в этом. В частности, она лишила оккупантов возможности маневрировать своими частями.

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Он подчеркнул, что хоть Россия и не перебросила из Покровского района много войск, за исключением одной бригады морской пехоты, но теперь оккупанты не могут маневрировать своими резервами так, как раньше. При этом это ослабление ощущается на других направлениях. Так, фиксируется снижение количества артиллерийских обстрелов и интенсивность наступательных действий.

Военный эксперт Петр Черник заявил, что операция Сил обороны Украины в Курской области отвлекла российских оккупантов от наступательных действий на Покровском направлении. Нам удалось построить управление войсками так, что враг этого не смог увидеть.

По его словам, операция наших Сил обороны в Курской области является блестящей.

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