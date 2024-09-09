Также уничтожено более 100 единиц техники и вооружения противника

За минувшие сутки в Украине общие боевые потери российских оккупантов составили 1150 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб вооруженных сил Украины.

В то же время с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины эти потери составили около 626410 человек.

Кроме того, уничтожено за сутки более 100 единиц российской техники:

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танков - 8639 (+3 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин - 16906 (+9);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14897 (+33);

артиллерийских систем - 17830 (+26);

автомобильной техники и автоцистерны - 24262 (+44);

специальная техника - 3049 (+2).

Также с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов уничтожено 1180 единиц их РСЗО, 942 средства ПВО, 368 самолетов, 328 вертолетов, 2588 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подводная лодка.

Бои за Покровск - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN отметил, что Украина делает все возможное, чтобы не потерять Покровск. При этом сказал, что Курская операция помогает в этом, в частности, она лишила оккупантов возможности маневрировать своими частями.

По словам генерала, за последние 6 дней противник не продвинулся ни на метр возле Покровска.

Он подчеркнул, что хоть Россия и не перебросила из Покровского района много войск, за исключением одной бригады морской пехоты, но теперь оккупанты не могут маневрировать своими резервами так, как раньше. При этом это ослабление ощущается на других направлениях. Так, фиксируется снижение количества артиллерийских обстрелов и интенсивность наступательных действий.

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