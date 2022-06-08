По его словам, именно тогда 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого с марша заходила сразу в бой.

Беларуская граница, Киев, Николаевщина, Харьковщина, Донетчина: за более чем три месяца интенсивных боев с российскими оккупантами старший механик-водитель, черновчанин Ярослав вместе со своим танковым экипажем побывал во всех жарких местах Украины.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, в целом сержант воюет за Украину уже шестой год.

Первая серьезная потеря после полномасштабного вторжения России застала украинского военного на Житомирской трассе в направлении Киева. Именно тогда 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого с марша заходила сразу в бой.

"Мы сильно били оккупанта. Но 28 февраля враг подбил и наш танк. Снаряд попал в левый бок сзади", - вспоминает сержант. - "Хорошо, что все отделались лишь контузией. Ненадолго отправили в госпиталь, а через месяц - снова в бой".

На вопрос о том, как представляет победу Украины над рашистами, отвечает коротко: "Будет много салюта. Шампанское. И не только...", - интригует военный.

Напомним, Житомирскую трассу уже назвали "дорогой смерти". Отрезок от Бузовой до Стоянки должен был стать спасением для местных, пытавшихся этой дорогой уехать подальше от войны. Но войска захватчика расстреливали каждое гражданское авто. Полиция до сих пор находит погибших и собирает доказательства преступлений. А жители близлежащих сел уже начали возвращаться домой.

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