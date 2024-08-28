'Удержать долго будет нереально': в Deep State раскрыли ситуацию в Константиновке под Покровском

В населенном присутствуют украинские десантники.

Россияне пытаются бешеными темпами атаковать село Константиновка Покровского района Донецкой области бои еще продолжаются.

Как сообщает мониторинговый проект Deep State, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, в Константиновке продолжает действовать украинская десантура, хотя враг давит очень сильно.

"Появилось видео, как к*цапы принесли флаг на западные окраины. Данная акция закончилась для них не очень приятно, но медийный эффект большой получился. Хотя такими темпами село удержать долго будет нереально, к сожалению", - отметили аналитики.

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Покровское направление - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты достигли значительных тактических успехов на Покровском направлении. Институт изучения войны (ISW) отмечает, что это произошло на фоне сообщений о том, что украинские войска отошли из отдельных районов на юго-восток от Покровска .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ситуации с Покровским направлением "нельзя просто - вы 100 тысяч и мы 100 тысяч, у нас была уже такая одна операция".

"Это безусловное решение военных, кому быть на Покровском направлении, в каком количестве и тому подобное. Но вы должны понять: они там не отступают. Возвращаясь назад, их расстреливают. Я о российской армии. И они будут давить. Для них это нужно. Как ситуация с Бахмутом. Они там положат 50-60 тысяч человек", - отметил глава государства.

В то же время военнослужащий 411-й бригады беспилотных систем Александр Солонько заявил, что украинские воины на Покровском направлении приложат максимум усилий, чтобы остановить врага, или же будут пытаться нанести ему максимальные потери.

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