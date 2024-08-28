'Удержать долго будет нереально': в Deep State раскрыли ситуацию в Константиновке под Покровском

Россияне пытаются бешеными темпами атаковать село Константиновка Покровского района Донецкой области бои еще продолжаются.
Как сообщает мониторинговый проект Deep State, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, в Константиновке продолжает действовать украинская десантура, хотя враг давит очень сильно.
"Появилось видео, как к*цапы принесли флаг на западные окраины. Данная акция закончилась для них не очень приятно, но медийный эффект большой получился. Хотя такими темпами село удержать долго будет нереально, к сожалению", - отметили аналитики.
Покровское направление - последние новости
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты достигли значительных тактических успехов на Покровском направлении. Институт изучения войны (ISW) отмечает, что это произошло на фоне сообщений о том, что украинские войска отошли из отдельных районов на юго-восток от Покровска .
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ситуации с Покровским направлением "нельзя просто - вы 100 тысяч и мы 100 тысяч, у нас была уже такая одна операция".
"Это безусловное решение военных, кому быть на Покровском направлении, в каком количестве и тому подобное. Но вы должны понять: они там не отступают. Возвращаясь назад, их расстреливают. Я о российской армии. И они будут давить. Для них это нужно. Как ситуация с Бахмутом. Они там положат 50-60 тысяч человек", - отметил глава государства.
В то же время военнослужащий 411-й бригады беспилотных систем Александр Солонько заявил, что украинские воины на Покровском направлении приложат максимум усилий, чтобы остановить врага, или же будут пытаться нанести ему максимальные потери.