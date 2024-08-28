Россияне тысячи раз за сутки открывают огонь из различного вооружения, отметил глава Донецкой областной военной администрации.

До конца недели в Покровске еще будут работать банковские учреждения, но с понедельника останутся только банкоматы.

Об этом сказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона. "До конца недели в городе Покровск работают еще банковские учреждения, а с понедельника будут работать только банкоматы. Это касается и всех других служб, которые предоставляют услуги населению", - подчеркнул он.

Филашкин отметил, что это происходит в связи с опасной обстановкой в области, когда враг обстреливает за сутки более 2,5 тыс. раз из различных видов вооружения. По его словам, именно поэтому был введен в Покровске комендантский час с 15 до 11 часов.

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"Сейчас в городе Покровск остается 38 тысяч человек и 1900 детей. В городе до полномасштабного вторжения проживало более 80 тысяч человек и, в частности, до 13 тысяч детей", - сказал руководитель Донецкой ОВА. Он отметил, что такой длинный комендантский час введен и почти во всей Кураховской громаде.

Чиновник также сообщил, что в Торецке сейчас осталось около 2 тысяч человек. По его словам, враг ежедневно пробивается в город диверсионными группами, но Силы обороны их выбивают. "Завести гуманитарную помощь в Торецк почти невозможно, потому что все подъезды к городу простреливаются врагом из всех видов вооружения", - рассказал он.

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Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны (ISW), российские оккупанты достигли значительных тактических успехов на Покровском направлении. Отмечается, что геолокация от 27 августа подтверждает, что силы РФ продвинулись более чем на два километра от своих последних подтвержденных позиций в северо-западную Новогродовку (к юго-востоку от Покровска) вдоль улицы Дубинина. Следовательно, теперь россияне удерживают позиции в центральной части города.

Также речь идет о незначительном продвижении врага на юго-востоке Гродовки (на восток от Покровска и северо-восток от Новогродовки) и захвате Калинового (далее на юго-восток от Покровска и юго-восток от Новогродовки).

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