Чеченский лидер разразился угрозами в сторону украинского государства.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил, что скоро в Украине будет "настоящая спецоперация".

"Настоящая спецоперация" в Украине будет на днях, утверждает Кадыров в видеоролике, размещенном в его канале в Telegram.

"На днях вы увидите настоящую спецоперацию, от которой эти шайтаны побегут не только из городов, но и из Украины", - заявил лидер Чечни.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля, однако не объявляли войну, а назвали свои действия "спецоперацией", в частности, для денацификации наших граждан. Против нашей страны, в частности, воевали кадыровцы.

Сначала враги бомбили военные объекты, а потом атаковали и гражданские.

Украинские воины давали достойный отпор врагу. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что по состоянию на 5 июня на нашей земле ликвидировали 31 тыс. 150 врагов.

Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По словам Кадырова, российская сторона решила ускорить темпы "спецоперации".