Противник не рассчитывает устроить в нашей стране народный протест, полагает аналитик.

Власти России надеются на то, что смогут организовать в Украине мятеж, но речь не идет о народном восстании, - это не "Майдан-3".

Противник называет "денацификацией" смену власти в нашей стране силовым путем, и хочет установить марионеточный режим, и этот план в марте прошлого года провалился, рассказал военный эксперт, содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью изданию Obozrevatel.

"…Пока в России надеются на то, что удастся подстрекнуть какие-то внутренние объективные или субъективные протестные настроения и тем самым организовать мятеж. Я не разделяю того определения, о котором сказал президент (Владимир Зеленский, - Ред.) насчет "Майдана-3", хотя, возможно, это какое-то кодовое название. Это не "Майдан", не народный протест, а именно попытка мятежа", - сказал собеседник.

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По его мнениею, возможности вражеских спецслужб не безграничны, поэтому РФ по-прежнему будет делать ставку на физическую оккупацию столицы Украины Киева. "На сегодняшний день такая угроза минимальна, но риски очень высоки", - предупредил Мельник.

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Россияне рано утром 24 февраля 2022 года совершили полномасштабное вторжение в Украину и рассчитывали очень быстро захватить Киев и сменить власть, однако их планы провалились.

В середине ноября этого года Владимир Зеленский сказал, что РФ пытается посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри нашего государства. Президент добавил, что новый план противника насчет дезинформации называется "Майдан-3".

Позже российский диктатор Владимир Путин утверждал, что российские власти по-прежнему хотят на украинской земле провести так называемую "денацификацию".

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