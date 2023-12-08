Спецоперация была реализована СБУ во взаимодействии с 44-й артиллерийской бригадой ОК "Запад" ВСУ.

Служба безопасности Украины раскрыла подробности уникальной спецоперации по уничтожению тылового пункта управления российских захватчиков на Полесье в марте 2022 года. Эта операция поспособствовала освобождению Киевской области.

Как говорится в сообщении на сайте СБУ, детали операции представлены в фильме "Логово врага. Ликвидация" из документального цикла "СБУ. Спецоперации победы".

"Это была первая такая диверсионная работа с использованием артиллерийских сил. Удачная, качественная, диверсионная отработка СБУ вместе с артиллеристами ВСУ является примером того, что вместе - мы сила. Оно поспособствовало обороне Киевщины. Мы отбили врага, и он был вынужден отступать с территории Украины", - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

В частности, в штабе располагалось руководство российских войск, которые наступали на Киев. Также оккупанты хранили рядом большое количество техники, боеприпасов и топлива. Этот логистически-управленческий центр и стал целью Службы безопасности.

В связи с этим, сказано: чтобы поразить объект, спецназовцы СБУ незаметно доставили артиллерию в так называемую серую зону, вплотную к российским позициям. Тяжелые 152-мм пушки перебрасывали на диверсионном рейде в непосредственной близости к врагу.

"Это была дерзкая операция. По сути, в нескольких километрах от врага ребята готовили позиции для работы нашей артиллерии", - отметил глава СБУ.

Так, благодаря успешной артиллерийской отработке командный пункт захватчиков был уничтожен. Спецоперация была реализована СБУ во взаимодействии с 44-й артиллерийской бригадой ОК "Запад" ВСУ.

Как отметил Малюк, после этой операции ЦСО "А" и 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ вместе с Силами обороны продолжили делать свой вклад в освобождение Киевщины: минировали логистические артерии, взрывали мосты и уничтожали российскую технику и оккупантов.

Освобождение Киевщины от российских оккупантов

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, атаковав с нескольких сторон. В том числе оккупанты пошли в наступление на Киев. В конце февраля российские военные зашли в немалую часть населенных пунктов Киевской области - Мощун, Ирпень, бучу, Бородянку, Дымер, Иванков и другие населенные пункты. Местные жители находились в условиях оккупации, пока Киевщину полностью не освободили 2 апреля 2022 года.

В марте ВСУ пошли в контрнаступление и 2 апреля 2022 года полностью освободили Киевскую область от российского нашествия. После выдворения оккупантов мир увидел на Киевщине зверства российских захватчиков и ужасную картину: массовые захоронение расстрелянных и замученных мирных граждан, следы пыток, разрушения и хищения.

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