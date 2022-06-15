На некоторых участках фронта украинские силы достигли ударного расстояния к ключевым населенным пунктам.

Украинская армия успешно контратакует оккупантов на Херсонщине.

Об этом сообщил оборонный аналитик Sky News Майкл Кларк.

По его словам, украинские воины начинают наступление с целью деоккупации захваченного россиянами Херсона. Силы обороны Украины открыли 80-километровый фронт к северу и северо-востоку от Херсона.

По неподтвержденным данным, за последние 24 часа украинские силы добрались до Киселевки, что в 26 км от Херсона. Это предел "ударного расстояния" от Новой Каховки, где расположена дамба подачи воды в Крым.

Профессор Кларк отметил, что аналитики будут "очень внимательно следить за ситуацией в Херсонской области. По его словам, борьба "пока развивается в пользу Украины".

Контрнаступление на Херсонщине

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинские Вооруженные силы осуществляют давление на оккупантов на юге, целью которого является освобождение Херсона.

Напомним, на Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. На днях от российских оккупантов был освобожден поселок Таврическое.

14 июня было обнародовано видео, которое записал украинский защитник в 10 км от Херсона.

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