Как заявил советник главы ОП, это было не паническое бегство, а маневр.

Российские оккупанты покинули село Благодатное, которое находится в 30 километрах от Херсона, для проведения перегруппировки.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Российские войска покинули Благодатное. А оно очень близко к Херсону. Но это не паническое бегство, а маневр. Они усилили херсонское направление, правобережную группировку", - заявил Арестович.

По его словам, всех российских солдат перебросили с Благодатного на другой участок Херсонской области из-за наступления ВСУ.

"Мы там конкретно поднависли над ними, и им нужно реагировать", - подчеркнул Арестович.

Напомним, 1 июня спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что подразделения Сил обороны благодаря контрнаступательным действиям достигли на Херсонщине частичного успеха. Он отметил, что в области противник пытается удерживать занятые рубежи, обустраивает вторую и третью линию обороны.

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