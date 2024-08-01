Украинские защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян, сообщает Генштаб.

С начала суток на фронте в Украине произошло 76 боевых столкновений, из низ около половины - на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке.

"Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты и дальше активно действуют на Покровском и Торецком направлениях", - отмечают в Генштабе.

Война в Украине - ситуация на фронте 1 августа

Согласно сообщению, на Торецком направлении состоялось 12 штурмов в районах Северного и Нью Йорка, где противник и сейчас атакует. Также, оккупанты получили отпор возле Железного и Торецка. Последний и Дилиевку восемь раз бомбили УАБами. Кроме того, по Дилиевке захватчики трижды били из вооружения армейской авиации.

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"Наибольшая активность врага сейчас сохраняется на Покровском направлении. 36 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас еще продолжаются бои в девяти локациях в районах Новоалександровки, Ивановки, Воздвиженки, Свиридоновки, Желанного и Яснобродовки. Авиация оккупантов била в течение дня УАБами по Ивановке, Новотроицкому, Гродовке и Тимофеевке. Кроме того, террористы нанесли четыре авиаудара НАРами в сторону Александрополя", - сообщил Генштаб.

На Купянском направлении враг в течение дня безуспешно пытался продвинуться к нашим позициям в районе Андреевки. Три атаки противника еще продолжаются неподалеку Стельмаховки и Песчаного. Всего на направлении зафиксировано в текущие сутки пять боестолкновений.

На Северском направлении враг дважды неудачно пытался прорвать нашу оборону в районе Выемки. Неподалеку от Спирного, Иванодарьевки и Верхнекаменского боестолкновения еще продолжаются в пяти локациях. Ситуация контролируемая, отмечают в Генштабе.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать атаку оккупантов у Часового Яра. В районах Клещеевки, Ивановского и Андреевки враг понес потери и отошел.

Как информирует Генштаб, продолжаются бои на Кураховском направлении. Вблизи Красногоровки, Парасковиевки и Константиновки отбили четыре штурма - враг понес потери.

На Ореховском направлении состоялось два безуспешных для оккупантов боевых столкновения в районе Малой Токмачки. На Лиманском направлении зафиксировано три атаки врага, в частности вблизи Макеевки и Торского. На Времовском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил.

"На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска. Продолжается бой. Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отбит один штурм на левобережье Днепра.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, 1 августа проект DeepState заявил о новом продвижении российских оккупационных войск на востоке Украины. По данным аналитиков проекта, враг оккупировал Тимофеевку в Донецкой области, который, согласно данным из открытых источников, расположен на расстоянии около 30 км от Покровска - стратегически важного для Украины города.

В то же время военный эксперт Defense Express Иван Киричевский, комментируя определенные продвижения россиян на Донбассе, отметил, что наши войска сейчас на востоке успешно выполняют задачи "не то чтобы по удержанию определенных географических рубежей, а по тому чтобы в принципе удержать ситуацию, в рамках которой Кремль не может диктовать волю относительно судьбы этой войны".

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