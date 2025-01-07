Оккупанты также продвинулись в Торецке.

Российские оккупанты продолжают штурмы по всей линии фронта, в частности, активизировали атаки в Харьковской области.

По данным аналитиков DeepState, за минувшие сутки врагу удалось захватить сразу три населенных пункта в Донецкой и Харьковской областях.

"Враг оккупировал Лозовую, Ивановку, Шевченко, а также продвинулся в Торецке", - говорится в сообщении.

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Недавно боец 77 бригады Виктор Петрович сообщил, что российские оккупационные войска накапливают силы и пытаются восстановить технику на Харьковщине. В DeepState сообщали, что враг пытается продвинуться к Новой Кругляковке, в Изюмском районе.

Тем временем продолжаются тяжелые бои за Торецк Донецкой области. Пехота российских оккупационных войск фиксируется на северо-западных и северных окраинах города

Утром 6 января российская пропагаданда объявила, что армия РФ якобы захватила Курахово Донецкой области. О полном контроле российских оккупантов над городом пока речь не идет, акцентировал представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. По состоянию на вечер продолжались жесткие бои в западной части городской застройки.

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