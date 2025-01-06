Оккупационные войска РФ осуществляют штурмовые действия буквально по всему городу.

Продолжаются тяжелые бои за Торецк Донецкой области. Пехота российских оккупационных войск фиксируется на северо-западных и северных окраинах города, сообщает мониторинговый проект DeepState.

"В последнее время происходит многочисленная фиксация врага в разных точках Торецка, в частности, на его северо-западных окраинах в частном секторе. Основной ресурс московитов – пехота, которая типичной тактикой в виде малых групп осуществляет попытки продвижения вглубь города. Там она прячется, пытается выжить после активного применения дронов и сбросов со стороны Сил Обороны и, соответственно, насыщается и закрепляется на занятых позициях", – говорится в сообщении.

К сожалению, усилиям оккупантов способствует плотная застройка и частично – погода. Из-за погодных условий трудно осуществлять полеты дронами для поражения целей и проведения аэроразведки. Аналитики отмечают, что подобное можно было видеть, в частности, в Авдеевке Донецкой области. Там россияне пользовались плохой погодой для проведения штурмов, "хоть и с большими потерями, на которые им безразлично, ведь они не ценят человеческие жизни – они мусор".

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Кроме того, происходит "плотный контакт" между подразделениями Сил обороны Украины и вражескими силами. Украинские спецназовцы постоянно осуществляют зачистки зданий, где засели захватчики.

Сейчас оккупационные войска РФ осуществляют штурмовые действия буквально по всему городу. Наибольшая концентрация боев – в центре, микрорайон "Забалка", шахта "Центральная", а также северо-западные окраины города.

"Отдельно стоит выделить момент с попытками штурма кацапов в сторону Леонидовки и Щербиновки. Но атаки уродов там проходят в один конец, подразделения Сил Обороны успешно еще на подходе умножают кацапню на ноль. Это тот случай, когда ситуация в данном районе контролируемая и заранее продуманная. Надеемся, так будет и дальше...", – констатировали в DeepState.

Ситуация на фронте

Утром 6 января российская пропагадана объявила, что армия РФ якобы захватила Курахово Донецкой области. О полном контроле российских оккупантов над городом пока речь не идет, акцентировал представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. По состоянию на 19.30 продолжались жесткие бои в западной части городской застройки.

Что касается общей картины боев, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00 6 января с начала суток произошло 199 боевых столкновений с противником. Активным враг был, в частности, на Покровском направлении. Там подразделения оккупантов 40 раз пытались прорвать украинскую оборону.

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