Это произошло после определенного затишья, отмечают аналитики.

Российские захватнические войска оккупировали Лозовую и пытаются продвинуться к Новой Кругляковке, что в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале украинского проекта DeepState. Аналитики ссылаются на опубликованное Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским видео, на котором запечатлено поражение российской колонны, которая проводила штурмовые действия в 2.05 км восточнее Новой Кругляковки:

"После определенного затишья происходит активизация врага на разных участках".

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