Российские оккупанты все больше используют легковые авто для штурмов украинских позиций, но у этого есть простая причина.

В российской армии все чаще начали использоваться гражданские автомобили для штурмовых действий на фронте. В интернете опубликовано уже множество видео, где оккупанты используют автомобили Lada для штурма украинских позиций – некоторые из них с военной раскраской и установленными противодронными решетками, пишет офицер британской армии в отставке, военный обозреватель, полковник Ричард Кэмп в материале для The Telegraph.

Он отмечает, что даже Россия, которая обладает огромными людскими ресурсами, не может позволить себе "бесконечно разбрасываться жизнями своих солдат", поэтому использование автомобилей Lada является крайней мерой.

"Я помню, как во время войн на Балканах враждующие стороны использовали гражданские автомобили в бою, а пикапы Toyota уже давно стали любимым транспортом джихадистов по всему Ближнему Востоку и Африке. Но почему так поступает Россия, обладающая второй по силе армией в мире?", - спрашивает Кэмп.

Видео дня

И отвечает — по данным нидерландского аналитического сайта Oryx, войска РФ за три года войны потеряли более 15 000 единиц тяжелой техники. Кроме того, подчеркивается, что российская промышленность не может компенсировать ежегодные потери в технике (~6000 ед.). И если до недавнего момента Россиия восполняла нехватку в технике, отправляя на фронт бронемашины и танки времен Холодной войны, то сейчас в ход пошли Lada.

Кэмп подчеркнул, что стрелковое оружие без труда может пробить тонкий стальной корпус российского авто. "Только представьте, каково молодому российскому солдату – ехать навстречу украинской артиллерии, противотанковым ракетам, дронам и минам, зажатым в кузове семейного автомобиля", - заявляет он. И вспоминает, что не чувствовал себя неуязвимым, даже сидя в танке Challenger с передовой броней Chobham, в 1991 году в Ираке.

"Несмотря на постепенное продвижение России на территории Украины, нехватка боевой техники, вероятно, влияет на стремление [кремлевского диктатора] Путина заключить перемирие, пусть даже только для перегруппировки и перевооружения", - считает офицер британской армии в отставке.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что российские дроны на оптоволокне теперь работают и в лесу, устраивая ловушки для украинских военных. "Они залетают на 5-6 километров вглубь леса, устраивают там ловушки. Летят по лесным просекам, разматывают это оптоволокно. Дальше они на пересечении лесных дорог опускают дрон вниз, он выжидает там цель", – объяснил военный специалист по системам РЭБ и связи.

Кроме того, несмотря на снятый запрет бить западным оружием по РФ, Украина имеет одну проблему. По словам эксперта, эти ограничения должны были бы снять еще в самом начале и вообще они не должны были бы существовать.

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