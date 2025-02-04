Ранее таких атак со стороны оккупантов не было, отметил Бескрестнов.

Российские дроны на оптоволокне теперь работают и в лесу, устраивая ловушки для украинских военных. Об этом рассказал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов, позывной "Флеш".

"Сейчас наш противник устроил нам большие проблемы. Они залетают на 5-6 километров вглубь леса, устраивают там ловушки. Летят по лесным просекам, разматывают это оптоволокно. Дальше они на пересечении лесных дорог опускают дрон вниз, он выжидает там цель – пока будет ехать наша машина", – объяснил он в эфире телеканала "Киев24".

Все это контролирует российский Mavic сверху, отметил Бескрестнов. Когда цель приближается, вражеский дрон на оптоволокне взлетает и атакует.

Видео дня

"Почему раньше такого не было? Потому что когда лес очень высокий и очень глубокий, дроны на радиоуправлении не могут опуститься туда и атаковать цель. Они теряют видеоканал. А вот дрон на оптоволокне, пролетая по этим лесным просекам, это делает. И вчера вот на 5 километров от линии фронта они поразили наших ребят", – констатировал Бескрестнов.

Об этом инциденте "Флеш" рассказал и в своем телеграм-канале. Там он показал фото последствий российской атаки:

Война в Украине: это стоит знать

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов опроверг сообщения СМИ о том, что войска КНДР отошли с фронта. По его словам, около восьми тысяч северокорейских солдат все еще воюют в Курской области России.

Тем временем Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. Враг нанес удар баллистикой по городу Изюм Харьковской области. Погибли 5 человек. Среди жертв атаки – беременная девушка. Также известно о более 30 пострадавших.

Вас также могут заинтересовать новости: