Вторжение на территорию Украины оказалось крайне болезненным для самой России, таких потерь в технике она еще не знала.

С начала полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины враг потерял около 20% своего вооружения.

Об этом в интервью УНИАН заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

"Если считать из той техники, которая была накоплена перед агрессией на границах Украины, на сегодняшний день мы уничтожили по меньшей мере 20% от всего количества, скажем так, арсеналов", - заявил эксперт.

Згурец подчеркнул, что вторжение на территорию Украины оказалось крайне болезненным для самой России и таких потерь в технике она еще не знала.

"Мы уничтожили в месяц больше (техники - ред.), чем Россия потеряла в нескольких войнах. То есть, мы за месяц сбили больше самолетов и другой техники, чем Россия потеряла в двух чеченских войнах и в войне в Сирии. По самолетам даже больше, чем СССР потерял в Афганистане", - отметил эксперт.

Згурец также напомнил, что наличие вооружения не гарантирует эффективное его использование.

"Не только количество вооружения определяет потенциал армии, но и тактика применения и способность личного состава эффективно использовать тот или иной образец. Если у вас много оружия, но нет топлива, то действительно у вас системные проблемы с его использованием", - заявил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Вас также могут заинтересовать новости:

Премьер Канады считает правильным называть действия России в Украине геноцидом

Макрон не считает "геноцидом" преступления РФ в Украине, а россиян и украинцев назвал "братьями"

Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом (видео)