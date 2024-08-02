Авиация и ракетные войска нанесли удары по четырем пунктам управления оккупантов.

Силы обороны Украины отбили более полусотни штурмов российских захватчиков на Покровском направлении.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в соцсети. "За прошедшие сутки по всему фронту зафиксировано 127 боевых столкновений. Треть из них - на Покровском направлении", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем пунктам управления, средствам ПВО, радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава врага.

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При этом, на Харьковском направлении враг продолжал атаковать, всего произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах Волчанска и Тихого.

Также, на Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции ВСУ. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Песчаного и Стельмаховки. А на Лиманском направлении украинские войска отбили шесть атак оккупантов неподалеку Макеевки и Торского.

Вместе с тем, на Северском направлении Силами обороны отражено 11 штурмовых действий, вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Спирного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать оборону в районах Часового Яра, Клещеевки, Андреевки и в сторону Григорьевки Донецкой области.

В то же время, на Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 24 атаки недалеко от населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк.

Как отмечают в Генштабе, на Покровском направлении украинские защитники отбили 53 штурмовые и наступательные действия. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Желанного, где провел восемь и 18 атак соответственно. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку Пантелеймоновки, Воздвиженки, Свиридоновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калиновки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Также, на Времовском направлении агрессор совершил два штурма наших позиций неподалеку Водяного Донецкой области. А на Ореховском направлении тоже состоялось две вражеские атаки, в сторону Малой Токмачки.

В сводке сказано, что на Приднепровском направлении ВСУ жестко пресекли попытку оккупантов продвигаться на левобережье Днепра.

Война в Украине: новости

По данным американского Института изучения войны, российские войска продолжают медленно, но уверенно продвигаться в направлении Покровска.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские войска близки к достижению оперативно значимого прорыва на Покровском направлении до конца августа. Однако нынешние темпы российского тактического продвижения в направлении Покровска, вероятно, не будут продолжаться бесконечно долго, поскольку российские войска приближаются к линии более крупных и более урбанизированных населенных пунктов.

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