Людей просят ограничить пользование лифтами, экономно пользоваться бытовыми приборами

Ситуация в энергосистеме Харькова и области тяжелая. Графики откорректировали так, чтобы хотя бы ночью все жители города были со светом.

Об этом сказал руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов по результатам заседания Координационного штаба по оперативному реагированию на ситуацию в энергосистеме.

"Ситуация тяжелая, есть дефицит для 300 тысяч жителей Харькова и в целом для 550 тысяч по области", - отметил он.

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По его словам, сейчас откорректированы графики таким образом, чтобы хотя бы ночью все жители города были с электроснабжением. При этом добавил, что одновременно возникают проблемы с внутренней сетью по области, которая не выдерживает напряжения - только за эти сутки зафиксировали два аварийных случая отключения.

"Пока ситуация с подачей света сложная, рекомендую всем жителям области, по возможности, ограничить пользование лифтами в многоэтажках, рассмотреть возможность автономных источников электроэнергии, экономно пользоваться бытовыми приборами - не перегружать систему", - подчеркнул Синегубов.

В графиках, которые он обнародовал, видно, что по разным районам свет будет отсутствовать по 7 часов в разные периоды суток.

Удар РФ по энергосистеме Украины - ситуация в Харькове

22 марта россияне совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Харьковщины. В этот день враг применил 22 ракеты типа С-300, Искандер и другие.

По его словам, предприятия области, которые генерируют электроэнергию, получили серьезные повреждения в результате обстрелов РФ. Также он отметил, что оккупанты атаковали даже те сети, по которым по теории можно было принимать энергетическую помощь из соседних регионов. Чиновник добавил, что в самом Харькове дефицит составляет от 100 до 200 мегаватт электроэнергии.

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