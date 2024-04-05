Основная причина - это близость региона к границе с РФ, что затрудняет быстрое реагирование мобильных огневых групп.

Наибольшей сложностью при отражении вражеских воздушных атак по Харькову и области является их близость к границе с Россией. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, из-за близости Харьковской области к российской границе у мобильных огневых групп мало времени, чтобы выехать на маршрут и перехватить беспилотные летательные аппараты, которые использует противник.

Евлаш отметил, что враг анализирует свои маршруты и использует более сложные участки местности, рельефа, для преодоления которых силам ПВО необходимо больше времени.

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Он также отметил, что Харьков достаточно близко находится возле границы с РФ и для удара управляемыми авиационными бомбами.

"Враг уже научился сбрасывать, например, как недавно мы видели, УМПБ Д-30, радиус применения которых где-то 80 километров", - добавил представитель Воздушных сил.

По мнению Евлаша, никакой стратегической цели такие удары со стороны РФ не несут, но именно Харьков выбран врагом для запугивания.

"Харьков он выбрал себе такой целью, жертвой, на которой он показывает всю свою ярость, ненависть, свое людоедское лицо, пытаясь запугивать, прессинговать мирное население, терроризировать его. Конечно, мы будем бороться со всеми угрозами, будем защищать Харьков, потому что он всегда будет украинским городом", - подчеркнул он.

Россия усилила обстрелы Харькова и области - детали

22 марта российские оккупанты осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Харьковскоц области. В частности, в Харькове произошел блэкаут.

Предприятия области, которые генерируют электроэнергию, получили серьезные повреждения. Россия атаковала даже те сети, по которым можно было принимать энергетическую помощь из соседних регионов. В связи с этим в области введены графики отключения электроэнергии.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, россияне уничтожили почти всю энергетическую инфраструктуру в городе.

Кроме того, 27 марта стало известно, что армия РФ впервые с 2022 года атаковали Харьков авиабомбами.

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