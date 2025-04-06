В ближайший день-два надо быть особенно бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Оккупанты могут снова запустить ракеты разных типов после сегодняшней ночи. Об этом военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман сказал в эфире марафона "Единые новости".

Эксперт считает, что этой ночью российская воздушная атака была не совсем массированной.

"23 ракеты - это гораздо меньше, чем россияне запускали при массированных атаках. Поэтому, можно ожидать, к сожалению, что будет еще одна атака", - сказал Гетьман.

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Он отметил, что россияне могут выпускать ежемесячно более сотни ракет, поскольку пока что, у них есть такая возможность. По его мнению, если больше месяца не было обстрелов, и российские запасы различных ракет могут вырасти до 200 единиц как баллистических, так и крылатых ракет.

Эксперт напомнил, что россияне уже прибегали к тактике обстрелов в течение нескольких дней, когда идет один обстрел, а за ним через пару дней следующий. На два те обстрелы сразу было использовано то количество ракет, которое россияне смогли изготовить за период паузы в ударах.

"Могли быть удары 60-70 ракет, и потом еще раз - 60-80 ракет. Разных ракет. Баллистика и "шахэды" комбинированно", - сказал Гетьман.

Он добавил, что "шахедов" у россиян хватает.

"Можно предположить, к сожалению, что если они уже приступили к массированным ракетным атакам - может быть в ближайший день-два может еще одна атака по аналогии", - подчеркнул Гетьман.

Массированный удар по Украине

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне ощутимо нарастили выпуск баллистических ракет. Их теперь производится даже больше, чем крылатых. В то же время, россияне модернизируют свои ракеты.

Этой ночью Силами обороны Украины удалось сбить только одну из шести баллистических ракет "Искандер-М". Также было сбито 6 из 8 крылатых ракет "Калибр".

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