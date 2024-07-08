Он сказал, что может изменить отношение россиян к войне.

Если войну в Украине "заморозят" на существующей линии фронта, то в будущем Россия может пойти на новое вторжение,

Такое мнение выразил исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел "Дзядзька" Шурмей в интервью Online.ua. По его словам, в таком случае оккупанты захотят дойти до Днепра, а также захватить Одессу и Николаев.

"Когда Россия потерпит такое поражение, что будет вынуждена вернуться на границы 1991 года, то там в головах будет больше понимания, что не нужно начинать новую войну, потому что это закончится очень неприятно", - добавил он. Видео дня

Беларусы на войне в Украине

Как известно, беларуский батальон Вооруженных сил Украины сформировали еще в марте 2022 года, в начале полномасштабной войны против Украины. В мае его реорганизовали в полк.

"Добровольцы Полка Калиновского считают Россию общим врагом Беларуси и Украины. Освобождение Украины от российских оккупантов неизбежно приведет к ослаблению и, надеемся, началу краха путинского режима. Это позволит поставить точку в истории существования режима Лукашенко в Беларуси. Это миссия Полка Калиновского: "Освобождение Беларуси через освобождение Украины", - говорится в заявлении полка.

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