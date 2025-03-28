Россия, скорее всего, планирует бросить 70 тысяч бойцов с Курщины на Сумщину, считает Евгений Дикий.

Россия не разделяет отдельные участки фронта и пытается наступать в тех местах, где у них есть перспективы. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт Евгений Дикий, комментируя вопрос возможной попытки РФ наступать в трех областях.

"И поэтому для них вопрос, на каком направлении наступать, не является сложным и политическим. У них все время установка - прощупывать, где наши позиции ослабли, и сразу там пробовать развивать наступление", - сказал Дикий.

Он добавил, что сейчас угроза для Сумщины и Харьковщины является логичной на фоне отступления Сил обороны из Курской области. Эксперт отметил, что для этого Россия собрала там в свое время 70 тысяч собственных сил и еще от 8 до 10 тысяч северокорейских войск.

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"После этого возникает вопрос - им эту 70-тысячную группировку снова разорвать на куски и бросать на другие участки фронта? Или наоборот попытаться на хвосте у наших частей развить успех и продвигать дальше. Судя по всему, российское командование выбрало именно этот путь. И с военной точки зрения здесь они правы. Когда есть 70-тысячное, которое вместе сплочено в боях. Нет смысла их раделять. А есть смысл именно этой группировкой продавить дальше", - добавил Дикий.

Он также отметил, что сейчас стоит вопрос о нашей готовности отражать российские штурмы в Сумской области.

"Думаю, совсем скоро мы это увидим. И некоторые основания для оптимизма я там вижу", - отметил Дикий.

Новая наступательная кампания РФ: что известно

Накануне Владимир Зеленский заявил, что оккупанты готовятся провести новое наступление на Харьковскую и Сумскую области. По словам президента, Россия планировала это наступление 8 месяцев назад, но тогда Украина сорвала планы оккупантов, атаковав Курщину.

Между тем председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко отметил, что враг планирует наступать на три области. Кроме Харьковской и Сумской, речь идет также о Запорожской, отметил военный.

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