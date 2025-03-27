Россиянам не удастся захватить всю Донецкую область, считает Роман Свитан.

Российские оккупанты прекрасно знают, что им не удастся дойти до границы Херсонской и Запорожской областей. Уверенность в этом выразил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире Radio NV.

"Это на правый берег перебираться. Не с кем это делать, для этого надо около полумиллионная армия, которая только этим должна заниматься, а не удерживать 1500 километров фронта", - сказал Свитан.

В то же время он отметил, что в этом году россияне могут попробовать наступать в части Запорожской области. Однако основной акцент, по мнению Свитана, РФ сделает на Луганскую и Донецкую области.

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"Будут однозначно пытаться полностью захватить Луганскую область. Поэтому они и двигаются вдоль Оскола. Основная задача там - обойти с запада Луганскую область, чтобы получить возможность выдавать наш северско-белогоровский гарнизон. Они однозначно будут проводить в этом году. До Славянска, Краматорска и Дружковки они не дойдут, нечем доходить. В этом году так точно. Константиновка будет под постоянным ударом. Но Донецкую область им точно не взять", - добавил Свитан.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует наступление на Сумскую и Харьковскую области. Он отметил, что именно для этого Москва тянет время. По словам президента, РФ планирует это сделать во время весенней наступательной кампании.

Между тем офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Илья Самойленко отметил, что у россиян стоит цель продвинуться как можно дальше за весну-лето 2025 года. По словам бойца, РФ не так важно, чтобы это произошло именно в Донецкой области.

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