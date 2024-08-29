В ее состав будут входить три отдельных отряда.

Россия формирует новую бригаду для поддержки группировки "Север", действующей на Харьковщине. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

По его словам, в соответствии с приказом министра обороны РФ от 21 августа и указания начальника генерального штаба от 22 августа, началось формирование новой добровольческой бригады под названием "Барс". В ее состав будут входить три отдельных отряда: "Барс-Брянск", "Барс-Курск" и "Барс-Белгород", общая численность которых составляет 4921 военнослужащего.

Саранцев проинформировал, что задачей бригады будет поддержка группировки войск "Север".

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"Как считают некоторые эксперты, формирование добровольческих подразделений в армии РФ представляет собой скрытую форму мобилизации, при этом кандидаты набираются чаще всего из бедных регионов, и иностранных граждан, которые не всегда имеют соответствующий боевой опыт", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, 22 августа Третья отдельная штурмовая бригада объявила о наступлении в Харьковской области.

"В результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два км", - заявили в бригаде.

Соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу врага. Плюс вражеские силы поддержки.

"Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии РФ", - отметил командир бригады полковник Андрей Билецкий.

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