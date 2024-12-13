Важно, чтобы страны были готовы к чрезвычайной ситуации, говорит он.

Европа недостаточно подготовлена к возможному нападению Российской Федерации, поэтому должна срочно перевооружаться.

Об этом в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил новый комиссар Европейского Союза по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, ссылаясь на данные специальных служб о том, что Москва будет готова к вторжению уже в 2030 году:

"Пройдут годы, прежде чем мы будем иметь те силы и средства в Европе, которые предусмотрены планами НАТО. Эксперты говорят, что Россия сейчас производит больше танков, чем разворачивает на линии фронта. Бесчисленное количество танков накапливается, и я, естественно, спрашиваю себя: зачем Россия это делает? Что задумал Путин?".

Угроза мировой войны

Напомним, вчера похожее заявление сделал новый генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте. Он также считает, что страны-члены до сих пор не готовы к возможной войне через несколько лет.

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По его словам, война в Украине может повториться на территории других стран, поэтому они должны усиливать оборону и войска уже сейчас. Также Рютте уверен, что Кремль готовится к длительному противостоянию как с Украиной, так и с западными странами.

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