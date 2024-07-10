На поле боя РФ несет серьезные потери, пытаясь удержать небольшие территориальные достижения, заявил высокопоставленный чиновник НАТО.

России не хватает боеприпасов и войск, чтобы начать масштабное наступление в Украине. Чтобы осуществить подобную операцию, Москве необходимо обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран в дополнение к тем, что она уже имеет.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника НАТО. По словам чиновника, на поле боя Россия несет очень большие потери, пытаясь удержать небольшие территориальные достижения и не имея достаточного количества войск и боеприпасов для широкомасштабного наступления.

"Что им приходится делать, так это приказывать недоукомплектованным, неопытным подразделениям двигаться в районы для достижения нереалистичных целей. Мы считаем, что для поддержки реальных наступательных операций России придется обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран, помимо тех, что она уже получает от Ирана и Северной Кореи. И Владимиру Путину придется отдать приказ о новой широкомасштабной мобилизации", – сказал чиновник на условиях анонимности. Видео дня

По оценкам собеседника, Россия сможет поддерживать свою военную экономику еще три-четыре года. При этом отмечается, что "украинская оборона значительно улучшилась". Хотя чиновник добавил, что "Киев также понес значительные потери в войсках". По его словам, "пройдет некоторое время", прежде чем Украина накопит боеприпасы и личный состав, необходимые для проведения новых широкомасштабных наступательных операций.

"Мы видим, что они улучшаются с каждым днем", – добавил он.

В то же время Путин "все еще думает, что время на его стороне" и готов выдержать "действительно ошеломляющее количество военных потерь". По словам чиновника, Россия набирает около 30 000 военных ежемесячно, что "позволяет" ей нести большие потери на поле боя.

Война в Украине: что пишут в западных СМИ

Издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц США пишет, что российские оккупанты вряд ли достигнут значительных территориальных достижений в Украине в ближайшие месяцы. В то же время в материале сказано, что ближайшие месяцы для Украины будут непростыми.

BBC ранее сообщило, что оккупанты попытаются нанести по Украине новые массированные удары, приурочив их к саммиту НАТО и другим событиям. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель НАТО в разговоре с журналистами на условиях анонимности перед саммитом альянса в США.

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