В Воздушных силах отреагировали на заявление Лукашенко о войне.

В Вооруженных силах не исключают возобновления авиаударов по Украине с территории Беларуси. Мнение по этому поводу высказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире марафона Единых новостей, комментируя заявление Александра Лукашенко о подготовке к войне.

"Мы уже видели, как белорусский, так называемый, президент уже предоставлял территорию для наступления российских войск во время начала полномасштабного вторжения. Конечно, мы не исключаем, в частности, и авиационного применения с их территории. Авиация - это высокомобильный род войск, поскольку она за достаточно короткое время может перемещаться на большие расстояния, нести разного рода нагрузки", - отметил он.

Евлаш добавил, что россияне сейчас во время учений используют белорусские аэродромы: "Поэтому естественно, что угрозу она (Беларусь - УНИАН) несет".

Видео дня

В то же время он заверил, что Украина готова к разному развитию событий и следит за перемещением вражеских самолетов. Для этого используется информация разведки как украинской, так и партнеров.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Лукашенко заявил, что его страна "все же готовится к войне, хоть и не хочет воевать".

По его словам, страна готовит военные подразделения, поступает вооружение и техника для повышения их боеспособности.

Вас также могут заинтересовать новости: