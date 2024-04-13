Речь идет о поражении пункта управления россиян.

В субботу, 13 апреля 2024 года, во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы.

Удар по оккупированному городу прокомментировали в СтратКоме Вооруженных сил Украины. Сообщается о поражении пункта управления россиян.

"Силы обороны успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" противника во временно оккупированном Луганске", - говорится в сообщении.

Напомним, что днем в пабликах временно оккупированного города писали о "прилете" по скоплению российской техники. Отмечалось, что ударили вблизи машиностроительного завода, где россияне собрали большое количество техники.

Война в Украине: что происходит на оккупированных территориях

На днях на оккупированной части Херсонской области прогремел взрыв в полицейском участке оккупантов. Сообщалось о погибшем и раненых.

Известно, что отделение "Новокаховское", куда и прилетело, базировалось на четвертом этаже многоквартирного жилого дома на улице Дружбы. Предполагается, что по цели отработал HIMARS.

Между тем в Центре национального сопротивления сообщают, что российские захватчики минируют сельскохозяйственные угодья на территории временно оккупированной Херсонской области. Таким образом враг пытается удержать захваченные территории.

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