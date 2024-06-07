Воздушная тревога в Киевской области продолжалась четыре часа.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и в ночь на пятницу, 7 июня, враги атаковали Киевскую область ракетами и дронами.

В регионе работали силы противовоздушной обороны, сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. "В течение всей ночи враг атаковал область БПЛА и ракетами. Тревога продолжалась четыре часа", - сообщил чиновник.

По его сведениям, "в результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов". Глава ОВА добавил, что пострадавших нет. Продолжается ликвидация возгорания.

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Воздушная тревога в Киевской области 7 июня была объявлена в 00:55, а отбой был в 04:55.

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Оккупанты уже не раз били по Киевской области ракетами и дронами, в результате атак с воздуха есть много разрушений, пострадавших и жертв.

Напомним, 31 мая враги ударили по Киеву ракетой "Искандер-К", ракета была уничтожена, однако в результате падения обломков в Голосеевском районе была уничтожена трансформаторная подстанция. Кроме того, сообщалось, что в столице было повреждено складское помещение и шесть легковых машин.

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