Противники ударили по столице Украины ракетой "Искандер-К".

В результате ракетного удара, который россияне осуществили по Киеву в пятницу, 31 мая, возник пожар, и повреждения получили, в частности, шесть легковых машин и складское помещение.

Пожаром также повреждены частное домовладение СТО и автомойка, сообщили в Киевской городской военной администрации. По сведениям КГВА, огонь охватил площадь около 120 квадратных метров. "Информация о пострадавших и погибших пока отсутствует!" - подчеркнули в ведомстве.

По данным журналиста Святослава Тромсы, есть предположение, что противники нанесли удар по столице ракетой "Искандер-К". Об этом он рассказал в эфире канала "Киев24".

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины позже сообщили, что в ночь на 31 мая россияне ударили по столице нашего государства из Курской области ракетой "Искандер-К".

"...противник атаковал Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской обл. - РФ, Киев - крылатой из Курской области - РФ, а также осуществил пуски четырех ударных БПЛА типа Shahed-131/136 из района Ейска - РФ", - поделились в Воздушных силах.

"Искандер-К" наши защитники ликвидировали в Киевской области. Все дроны, запущенные противником, уничтожены в пределах Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей.

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31 мая в Киеве с 4:50 до 5:15 продолжалась воздушная тревога, сообщалось, что прогремел взрыв. Позже в КГВА поделились, что россияне атаковали столицу украинского государства ракетами, и все цели, запущенные противником, были уничтожены. По предварительным сведениям властей, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении.

РФ уже много раз атаковала Киев и область ракетами и беспилотниками. В частности, враги совершили атаку в День памяти и примирения (отмечается 8 мая). Россияне со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС осуществили запуск крылатых ракет Х-555/Х-101/Х-55, и все цели наши защитники смогли уничтожить.

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