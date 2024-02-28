Также подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожено два истребителя-бомбардировщика Су-34.

Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба. Там сообщили, что за сутки авиация сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34 и четыре разведывательных БпЛА.

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли удар по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум артиллерийским средствам, одному средству противовоздушной обороны и двум радиолокационным станциям противника.

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В течение суток на фронте произошло 102 боевых столкновения. Враг нанес 8 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Горячее всего было на Новопавловском направлении, где силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону ВСУ, также отражены еще четыре атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

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