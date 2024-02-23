Как сообщил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, за два дня на Авдеевском направлении Силы обороны взяли в плен 15 человек.

За сутки Силы обороны отбили 61 атаку врага в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия", сообщил спикер Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона.

"На Марьянском направлении произошло 43 боевых столкновения, на Авдеевском направлении - 10. Оккупанты применяют малые штурмовые группы численностью до отделения с применением небольшого количества бронетехники. Они ее используют для высадки наземного десанта, который массово уничтожается", - рассказал Лыховий.

Он также добавил, что ситация на этих направлениях сейчас самая динамичная по всей линии ответственности ОСГВ "Таврия". На некоторых участках Силы обороны имели успехи.

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"Несколько позиций были восстановлены за предыдущие двое суток. Относительно Авдеевского направления, позавчера там были захвачены в плен более десятка оккупантов. Вчера эта тенденция продолжилась, в плен попали 5 россиян. Это следствие близких контактных боев, когда не только враг наступает, но и наши силы восстанавливают позиции и захватывают врага врасплох, берут в плен", - пояснил Лыховий.

Он также прокомментировал информацию о захвате россиянами населенного пункта Победа Донецкой области.

"Ситуация на линии соприкосновения динамичная и вчера враг атаковал в районе сел Новомихайловка, Георгиевка и Победа 43 раза в целом. Это очень много, как для небольшого отрезка на линии фронта. Вероятно, они были приурочены к попытке получить какие-то результаты перед 23 февраля, который у них праздник. Попытки их были безуспешны, а некоторые позиции были восстановлены", - рассказал представитель ОСГВ "Таврия".

Ситуация на фронте остается сложной: важные новости

Главной задачей Украины в 2024 году будет "продержаться" - с верой на то, что в следующем году можно будет снова попытаться изгнать захватчиков со своей территории, считают журналисты Politico.

По словам представителя 3-й отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, на Авдеевском направлении враг продолжает штурмовать украинские позиции с целью найти слабые места в обороне.

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