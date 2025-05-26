Песков заявил, что Путин принимает решение "для обеспечения безопасности страны".

Комментируя последние российские массированные ракетно-дроновые удары по Украине, в Кремле заявили, что российский правитель Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности страны. Соответствующее заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которое одновременно является его ответом президенту США Дональду Трампу, обнародовали российские СМИ.

Он похвалил американскую сторону за усилия, приложенные для "запуска переговорного процесса", и поблагодарил администрацию США, в том числе и Трампа, в то же время предположив, что могла возникнуть "эмоциональная перегрузка". Об этом, в частности, он сказал в ответ на резкие слова главы Белого дома.

"Президент Путин принимает те решения, которые нужны для обеспечения безопасности нашей страны. Все мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал иностранным лидерам накануне их прибытия в Москву на празднование дня победы. Эти угрозы киевского режима слышали все, и многие лидеры, которые находились здесь, фактически стали свидетелями попыток киевского режима нанесения удара дронами по территории РФ, по крупным городам и по столице накануне такого важного дня. Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры", - оправдался пресс-секретарь Кремля.

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Он добавил, что российский проект меморандума по урегулированию ситуации пока не передан Украине, мол, это "серьезный документ", который требует тщательной подготовки.

Российские удары по Украине и реакция Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 25 и 26 мая российская армия устраивала массированные обстрелы украинских городов. Так, 25 мая Россия осуществила комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения. В разных регионах Украины погибло 13 мирных людей. В частности на Житомирщине российская ракета убила троих детей из одной семьи.

После этого президент США Трамп обрушился на Путина с жесткой критикой, обвинив его в безумии и безосновательных убийствах. Он заявил, что у него были очень хорошие отношения с Путиным, но "с ним что-то случилось".

"Он совсем сошел с ума! Он без надобности убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины", - написал Трамп. Он добавил, что Путин хочет получить всю Украину, однако ничем хорошим для России это не закончится.

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