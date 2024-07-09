Он опубликовал в сети кадры российской атаки.

Вокалист известной британской рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс отреагировал на российский обстрел детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве.

Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте кадры попаданий по украинской столице, а также фото маленьких пациентов больницы, которых эвакуировали на улицу из-за российской атаки.

"Россия разбомбила детскую больницу в Украине. Больные раком дети теперь лечатся на улице. Просто нет слов...." - написал певец. Видео дня

Bring Me The Horizon поддерживает Украину

В начале полномасштабной войны Сайкс опубликовал в сети флаг Украины, отметив, что молится за нее. "Это очень особенная страна, в которой я много раз бывал/работал, завел много друзей и которая занимает особое место в моем сердце. Я не могу поверить, что это происходит. Пожалуйста, берегите себя", - написал он тогда.

Впоследствии он сообщил, что вместе со своей матерью Кэрол Сайкс и командой одежды Drop Dead выпустил мерч в поддержку Украины, полученные средства должны пойти на помощь беженцам из Украины.

В одном из обращений к украинцам певец заявил, что не прекратит рассказывать и напоминать людям, что война все еще продолжается. "Мы стоим с Украиной, мы любим вас и надеемся, что эта глупая война закончится как можно скорее", - добавил он.

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