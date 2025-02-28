Президент США Дональд Трамп отметил, что Путину придется пойти на уступки в мирных переговорах.

Заявления российского диктатора Путина и его приближенных говорят о том, что он сохраняет "максималистские территориальные амбиции и не будет идти на территориальные уступки".

Как отметили аналитики Института по изучению войны (ISW), Путин продолжает отвергать условия переговоров, предложенные США, и требовать от Украины отказаться от оккупированных территорий. В Институте привели слова диктатора о том, что в обращении к коллегии Федеральной службы безопасности он заявил, что РФ усилит операции на Донбассе.

27 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Донбасс и "Новороссия" являются "неотъемлемой" частью России.

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Аналитики напомнили, что у Путина ранее определяли так называемую "Новороссию" как всю восточную и южную Украину (включая Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области).

"Новые заявления РФ о том, что вымышленный регион "Новороссия" является частью России, указывают на то, что Путин сохраняет свои максималистские территориальные амбиции и не желает идти на территориальные уступки", - констатировали аналитики.

В обзоре указывается, что россияне оккупировали небольшую часть Харьковской области и Кинбурнскую косу в Николаевской области и пытаются продвинуться к границе Днепропетровской области, и Кремль может использовать оккупацию ограниченной территории в этих областях как надуманную предпосылку для того, чтобы требовать от Украины отказаться от еще большей территории.

"Путин остается незаинтересованным в добросовестных переговорах, которые требуют компромиссов, и считает, что сможет достичь своих военных целей в средне- и долгосрочной перспективе", - говорится в докладе ISW.

Но аналитики Института напомнили, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что если Россия "выдвигает максималистские требования, и знает, что они не могут быть выполнены", то США поймут, что Путин не "серьезно" настроен на переговоры.

Президент США Дональд Трамп также отметил, что Путину придется пойти на уступки в мирных переговорах и заявил, что США "безусловно, будут пытаться вернуть как можно больше (территорий - ред.), насколько это возможно, обратно".

Переговоры с РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не намерена обсуждать судьбу оккупированных украинских территорий, которые уже записала в свою конституцию.

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что россияне понимают, что Украина в ходе переговоров не отдаст всю территорию Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, которые якобы "вошли в новую конституцию РФ".

27 февраля в украинском МИД отреагировали на нежелание РФ обсуждать возвращение оккупированных территорий. Спикер МИД Георгий Тихий сказал, что заявление РФ о том, что оккупированные регионы Украины якобы записаны в конституции России и не подлежат обсуждению смешное.

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