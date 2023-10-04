Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что все технические специалисты склонны считать, что никто на самом деле не думает о применении ядерного оружия.
"На рациональном уровне это так, конечно, ничего нельзя поделать с безумием, но никто сегодня не боится эскалации, которая может привести к ядерной войне", - заявил он, выступая на Фестивале городов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин увеличивает ядерную угрозу, потому что он потерпел неудачу.
"Демонстрация ядерного оружия - это демонстрация не силы, а слабости со стороны россиян, потому что битва на поле и дипломатия не принесли желаемых результатов: они хотели уничтожить нашу независимость, но не смогли победить на поле боя. По данным нашей разведки, к концу года ядерных угроз будет больше", - заявил он.
Ядерные угрозы РФ - детали
Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил, что России нужно взорвать ядерное оружие на архипелаге Новая Земля, чтобы продемонстировать Западу решимость "отстоять свою безопасность". В качестве примера он привел испытание "Царь-бомбы", состоявшиеся в 1961 году.