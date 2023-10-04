Зеленский заявил, что Путин увеличивает ядерную угрозу, потому что он потерпел неудачу.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что все технические специалисты склонны считать, что никто на самом деле не думает о применении ядерного оружия.

"На рациональном уровне это так, конечно, ничего нельзя поделать с безумием, но никто сегодня не боится эскалации, которая может привести к ядерной войне", - заявил он, выступая на Фестивале городов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин увеличивает ядерную угрозу, потому что он потерпел неудачу.

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"Демонстрация ядерного оружия - это демонстрация не силы, а слабости со стороны россиян, потому что битва на поле и дипломатия не принесли желаемых результатов: они хотели уничтожить нашу независимость, но не смогли победить на поле боя. По данным нашей разведки, к концу года ядерных угроз будет больше", - заявил он.

Ядерные угрозы РФ - детали

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил, что России нужно взорвать ядерное оружие на архипелаге Новая Земля, чтобы продемонстировать Западу решимость "отстоять свою безопасность". В качестве примера он привел испытание "Царь-бомбы", состоявшиеся в 1961 году.

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