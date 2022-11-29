В Командовании Воздушных сил призвали людей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы к отражению возможных ракетных ударов россиян.

"Происходит терроризм – где-то больше применяют ракет, где-то меньше. Воздушные силы готовы к отражению воздушного нападения... Ракеты заряжены, будем отбивать, сколько бы они (оккупанты – УНИАН) там не запускали. Будем делать все возможное, чтобы как можно меньше этих железяк летело нам на голову", - сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона..

Он напомнил, что самое страшное украинцы пережили в феврале-марте, когда сотни ракет летели на территорию Украины фактически ежедневно и когда российская авиация летала в небе.

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Также Игнат призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и реагировать на то, что говорят органы власти, которые просят соблюдать те меры безопасности, которые существуют на сегодня для нашей страны.

Ракетные удары россиян по Украине

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по Украине более 4 тыс. ракет; без учета ракет С-300, РСЗО, а также авиационных ракет различных типов. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что за девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей были гражданскими.

За последние два месяца Россия осуществила семь массированных ракетных атак по Украине, сосредоточив усилия на энергетической инфраструктуре. Последняя из таких атак состоялась 23 ноября: Россия выпустила около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожены силами ПВО.

По словам Юрия Игната, в России есть перечень объектов в Украине, которые могут стать потенциальными целями для ее новых ракетных ударов. После каждой атаки в стране-агрессоре анализируют свою работу и решают, куда ударить в следующий раз.

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